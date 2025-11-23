ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Valor Mortis 2026 г.
Экшен, Ужасы, От первого лица
7.4 32 оценки

В трейлере соулслайка об армии Наполеона Valor Mortis показали бои с нежитью

Simple Jack Simple Jack

Сайт IGN опубликовал геймплейный трейлер новой игры студии One More Level — мрачного соулслайка от первого лица Valor Mortis. В ролике показали битвы с использованием клинков, огнестрельного оружия, а также магии огня.

Герой сражается как с рядовыми противниками, так и мощными боссами. В бою он может уклоняться, а еще — блокировать и парировать атаки врагов.

События Valor Mortis происходят в страдающей от загадочной багровой чумы альтернативной Европе. Главным героем становится солдат наполеоновской армии Уильям, который восстает из мертвых и отправляется сражаться с монстрами, попутно раскрывая некий заговор.

Релиз — в 2026 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Интерфейс и субтитры переведут на русский язык.

Анонсировали Valor Mortis в августе 2025-го. В октябре разработчики проводили открытый плейтест.

Источник  
8
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
DezkQ

Чёт выглядит как овно

1
Partenavia

Оно на тесте и игралось так же

DezkQ Partenavia

Ясно понятно

Noowners

Так нежить где завелась? У Наполеона внутри армии? Или сам Наполеон воюет с нежитью? Кто нежить то? Меня это очень волнует) Мне нужен чёткий ответ для мотивации к игре)

hpi

Это бетмен виноват.