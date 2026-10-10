Valor Mortis нацелена на 60 к/с на PS5 и Xbox Series X; на Series S будет режим производительности

Стали известны подробности производительности консольных версий Valor Mortis в преддверии выхода игры 13 октября. Разработчик, студия One More Level, подтвердил поддержку динамического разрешения 4K и наличие отдельных режимов с частотой 30 и 60 кадров в секунду на PlayStation 5 и Xbox Series X. Студия также сообщила, что на Xbox Series S будет доступен режим производительности с частотой 60 к/с, а владельцы PS5 Pro могут рассчитывать на улучшенную графику и более высокое разрешение.

One More Level представила расширенные кадры игрового процесса, записанные на базовых моделях PS5 и Xbox Series X, демонстрируя режимы «Качество» и «Производительность». По словам разработчиков, обе консоли ориентируются на динамическое разрешение 4K в любом из режимов, при этом режим «Качество» нацелен на 30 к/с, а режим «Производительность» — на 60 к/с.

Студия отметила, что видеоматериал был экспортирован в разрешении 1080p из-за ограничений оборудования для захвата изображения, хотя на YouTube ролик был загружен в формате 4K для улучшения качества сжатия. В результате видео не в полной мере отражает реальное разрешение игры при запуске на консолях.

Версия для PS5 Pro предложит более высокое разрешение и улучшенную визуальную составляющую, однако One More Level пока не раскрыла конкретных технических подробностей этих улучшений. Разработчик также подтвердил наличие режима производительности с частотой 60 к/с на Xbox Series S, но не уточнил целевое разрешение для этого режима.

Релиз игры состоится 13 октября 2026 года на PS5, Xbox Series X|S и ПК. В день выхода проект также появится в подписочном сервисе Xbox Game Pass, а для PlayStation Plus запланирован выпуск пробной версии.