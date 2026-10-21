Valor Mortis окупилась за неделю - soulslike от авторов Ghostrunner уже приносит прибыль

Soulslike-экшен Valor Mortis окупился всего за семь дней после релиза и теперь приносит прибыль разработчикам. Об этом сообщили студии One More Level и Lyrical Games, поблагодарив игроков за поддержку проекта. При этом создатели не раскрыли ни бюджет разработки, ни количество проданных копий, поэтому оценить коммерческий масштаб успеха пока сложно.

Valor Mortis вышла неделю назад и предлагает мрачное приключение в альтернативной версии наполеоновской эпохи, где игрокам предстоит сражаться с чудовищами и исследовать мир, охваченный сверхъестественной угрозой. Проект получил участие Венсана Касселя, а также довольно тёплый приём критиков и пользователей.

На Metacritic игра набрала 78 баллов из 100, а пользовательская оценка составила 7,7. В Steam у Valor Mortis около 78% положительных отзывов. Впрочем, большого онлайна экшен пока не достиг: пиковое число одновременно играющих превысило 5000 человек.

Игра продаётся за 39,99 доллара или 2099 рублей. Быстрая окупаемость при сравнительно скромном пике онлайна может говорить о том, что разработка не потребовала бюджета крупного AAA-проекта. Однако без официальных данных о затратах и продажах это остаётся лишь предположением.

В One More Level назвали достижение результатом доверия аудитории к их видению игры. Теперь главным вопросом остаётся то, сможет ли Valor Mortis сохранить интерес игроков и превратить стартовый успех в долгосрочные продажи.