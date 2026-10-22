Valor Mortis получила патч с исправлениями боевой системы и багов

Разработчики Valor Mortis выпустили обновление от 21 октября, в котором скорректировали хитбоксы врагов и боссов, улучшили читаемость атак и исправили ряд проблем, мешавших прохождению.

Были скорректированы хитбоксы врагов и боссов, чтобы их атаки точнее соответствовали анимациям, а также настроены временные окна нанесения урона и улучшена читаемость некоторых ударов. Кроме того, исправлены вылеты, проблемы с сохранением улучшений, ошибки, из-за которых персонаж мог навсегда замедлиться или получить постоянный эффект горения, и ряд багов, связанных с анимациями и окружением.

Разработчики также устранили несколько проблем с запуском побочных заданий и прохождением боссов, в том числе ситуацию, когда одновременная гибель игрока и босса могла заблокировать дальнейшее продвижение. Исправлено и ошибочное уведомление об обновлении драйверов на Steam Deck и SteamOS. Работа над следующими патчами продолжается.