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Valor Mortis 13.10.2026
Экшен, Ролевая, Ужасы, От первого лица, Фэнтези
7.1 87 оценок

Valor Mortis получила первое обновление с исправлениями и оптимизацией

monk70 monk70

Разработчики Valor Mortis выпустили первое обновление игры, направленное на исправление ошибок, повышение стабильности и устранение проблем с прохождением. Патч также затрагивает производительность и некоторые игровые механики.

Авторы поблагодарили игроков за поддержку в первые дни после релиза и отметили, что продолжают изучать сообщения о технических проблемах. В частности, команда работает над устранением просадок производительности и подтормаживаний.

Если вы участвовали в тестировании или играли в демоверсию Valor Mortis, а после выхода полной версии столкнулись с сильными просадками FPS и статтерами, разработчики рекомендуют удалить файл настроек GameUserSettings.ini. Он находится по следующему пути:

AppData\Local\ValorMortis\Saved\Config\Windows\GameUserSettings.ini

Список изменений от 16 октября 2026 года:

  • Исправлены некоторые из наиболее распространённых причин вылетов на разных платформах.
  • Добавлено автоматическое уведомление об устаревших драйверах видеокарты.
  • Снижена интенсивность записи ошибок в журнал, которая в редких случаях могла незначительно влиять на производительность.
  • Исправлена ошибка в четвёртой главе, из-за которой после победы над боссом и просмотра кат-сцены мог не сохраняться прогресс.
  • Устранена блокирующая прохождение ошибка в двенадцатой главе.
  • Исправлены отдельные случаи, когда кат-сцены не запускались или не открывали доступ к следующему фонарю.
  • Исправлена проблема с началом и прохождением побочного задания «Во имя искусства» в пятой главе.
  • Устранена ошибка, из-за которой противники-добровольцы могли перестать атаковать после удара в спину во время патрулирования.

Разработчики отдельно призвали игроков обновить драйверы видеокарт до последних версий, отметив, что это один из наиболее эффективных способов улучшить производительность и стабильность игры. Команда продолжит работу над исправлениями по мере изучения новых сообщений от сообщества.

Обновления 1
26
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
Rio17

Шикарная игрушка заценил👍

7
Пользователь ВКонтакте

Ну наханец то
А то она кривая - писец
Да и вообще было бы неплохо завезти изи мод для тех у кого нет столько