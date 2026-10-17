Valor Mortis получила первое обновление с исправлениями и оптимизацией

Разработчики Valor Mortis выпустили первое обновление игры, направленное на исправление ошибок, повышение стабильности и устранение проблем с прохождением. Патч также затрагивает производительность и некоторые игровые механики.

Авторы поблагодарили игроков за поддержку в первые дни после релиза и отметили, что продолжают изучать сообщения о технических проблемах. В частности, команда работает над устранением просадок производительности и подтормаживаний.

Если вы участвовали в тестировании или играли в демоверсию Valor Mortis, а после выхода полной версии столкнулись с сильными просадками FPS и статтерами, разработчики рекомендуют удалить файл настроек GameUserSettings.ini. Он находится по следующему пути:

AppData\Local\ValorMortis\Saved\Config\Windows\GameUserSettings.ini

Список изменений от 16 октября 2026 года:

Исправлены некоторые из наиболее распространённых причин вылетов на разных платформах.

Добавлено автоматическое уведомление об устаревших драйверах видеокарты.

Снижена интенсивность записи ошибок в журнал, которая в редких случаях могла незначительно влиять на производительность.

Исправлена ошибка в четвёртой главе, из-за которой после победы над боссом и просмотра кат-сцены мог не сохраняться прогресс.

Устранена блокирующая прохождение ошибка в двенадцатой главе.

Исправлены отдельные случаи, когда кат-сцены не запускались или не открывали доступ к следующему фонарю.

Исправлена проблема с началом и прохождением побочного задания «Во имя искусства» в пятой главе.

Устранена ошибка, из-за которой противники-добровольцы могли перестать атаковать после удара в спину во время патрулирования.

Разработчики отдельно призвали игроков обновить драйверы видеокарт до последних версий, отметив, что это один из наиболее эффективных способов улучшить производительность и стабильность игры. Команда продолжит работу над исправлениями по мере изучения новых сообщений от сообщества.