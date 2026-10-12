Valor Mortis получила смешанные отзывы - 77 баллов на MetaCritic

Завтра, 13 октября, выходит Valor Mortis. Новинка от создателей Ghostrunner — игра, действие которой разворачивается на охваченном чумой поле боя, — уже успела получить как положительные, так и довольно противоречивые оценки. Похоже, что критики, предпочитающие PlayStation 5, приняли игру гораздо теплее, тогда как игроки на ПК не столь однозначно оценивают этот soulslike-экшен с видом от первого лица.

На момент написания статьи рейтинг Valor Mortis на Metacritic составляет 77 баллов для ПК и 83 балла для PS5, при этом для версии на Xbox Series не опубликовано ни одного обзора. В целом игра удерживает достойный рейтинг 77; «смешанные» отзывы объясняются тем, что одни критики ставят девятки, а другие, напротив, снижают оценку до шести баллов.

TheGamer — 9

Destructoid — 9

GamingTrend — 9

CGM — 8.5

DualShockers — 8.5

Gfinity — 8

Eurogamer — 8

Shacknews — 8

Push Square — 8

GAMINGbible — 8

PC Nation — 7

IGN — 7

Gameliner — 7

Game Informer — 7

DayOne — 6.5

GameSpot — 6

GamesRadar — 6

Gamekult — 5

Destructoid (9/10)

Идеального soulslike-проекта не существует. Такого просто не бывает, и после стольких лет знакомства с жанром я в этом абсолютно уверен. Все подобные игры скованы общими принципами дизайна в духе метроидваний и неизбежными проблемами, которые невозможно полностью преодолеть, как бы разработчики ни старались. Однако Valor Mortis подходит к этому рубежу пугающе близко: благодаря невероятно плавному геймплею и захватывающему миру эта игра — лучшее, что может предложить жанр.

Push Square (8/10)

Valor Mortis — достойное пополнение жанра soulslike; вид от первого лица и антураж наполеоновской эпохи выделяют игру на фоне множества однотипных проектов. Благодаря качественной боевой системе и впечатляющему дизайну уровней она определённо стоит потраченного времени и денег, особенно с учётом сниженной цены. И пусть местами игра не лишена недостатков, а финал уступает по силе началу, Valor Mortis определённо стоит включить в список желаемого всем, кто ищет мрачный экшен в стиле dark fantasy.

IGN (7/10)

Valor Mortis — это то, что получилось бы, если бы грузовик, груженный подержанными копиями BioShock, врезался в склад магазина GameStop, полный подержанных копий Dark Souls. Результат вышел по-настоящему самобытным, несмотря на явное влияние обеих игр, хотя реализация не всегда безупречна. Когда всё работает как надо, этот взгляд на жанр soulslike от первого лица — с мечом в одной руке и сгустком пламени в другой — оказывается именно таким крутым, каким и кажется; расправляться с огромными уродливыми монстрами с помощью абордажной сабли — занятие, как правило, невероятно увлекательное. Однако не всё в Valor Mortis гладко: игра страдает от обилия багов и технических проблем, требующих срочного исправления, а сюжет здесь скорее создаёт атмосферу, чем предлагает глубокое содержание. И всё же в этом необычном soulslike есть много достоинств, и я рад, что провёл более 20 часов в его мрачном, интригующем мире.

GameSpot (6/10)

Valor Mortis не удаётся удержать ту высокую планку, которую она задаёт во второй половине прохождения. Боевая система с видом от первого лица здесь динамичная и увлекательная, однако ограниченный набор противников, нераскрытый потенциал оружия и способностей, а также отсутствие стабильно высокого уровня сложности в конечном счёте мешают игре по-настоящему блистать. Хотя мир игры с его мрачным, сверхъестественным колоритом интересен для исследования, здесь нет масштабного, захватывающего сюжета; проект спасают лишь небольшие, эмоционально насыщенные эпизоды, убедительно передающие последствия войны, которую главный герой принимает с такой наивностью. В основе игры лежит отличная концепция — ей пошло бы на пользу, если бы разработчики сосредоточились на увлекательной боевой системе с видом от первого лица и избавились от лишних механик, отвлекающих от тех элементов, которые действительно работают. В итоге мы имеем неоднозначный продукт, который одновременно и восхищает, и разочаровывает.