Valor Mortis станет самым масштабным проектом One More Level - на основную кампанию уйдет около 20 часов

Наполеоновский Souls-like Valor Mortis от создателей Ghostrunner окажется заметно крупнее предыдущих игр польской студии One More Level. На прохождение основной сюжетной кампании потребуется около 20 часов, тогда как Ghostrunner 2 в среднем занимал примерно 10–12 часов.

Valor Mortis предложит необычное сочетание стремительного экшена от первого лица и формулы Souls-like. Игрокам предстоит взять под управление воскресшего солдата наполеоновской армии, получившего сверхъестественные способности. С их помощью герой будет сражаться с чудовищами и постепенно раскрывать заговор, который угрожает всему человечеству.

Продолжительность можно увеличить еще на 5–10 часов, если стремиться получить платиновый трофей. Для этого придется исследовать секретные пути, заниматься собирательством и выполнять дополнительный контент. В результате Valor Mortis станет не только самой продолжительной, но и самой крупной игрой One More Level на сегодняшний день.

Релиз состоится 13 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Для студии это особенно интересный шаг после Ghostrunner 2: вместо компактного линейного экшена разработчики предлагают более продолжительное приключение, сохраняя при этом знакомую ориентацию на динамичные сражения.