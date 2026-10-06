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Valor Mortis 13.10.2026
Экшен, Ролевая, Ужасы, От первого лица, Фэнтези
7.3 59 оценок

Valor Mortis войдет в подписку Xbox Game Pass и получит пробную версию в PlayStation Plus

Gruz_ Gruz_

Хардкорный ролевой экшен от первого лица Valor Mortis от студии One More Level официально выйдет на ПК и консолях 13 октября. Разработчики подтвердили, что помимо стандартной покупки, игрокам предложат альтернативные способы знакомства с проектом.

Со дня релиза Souls-like новинка станет частью подписки Xbox Game Pass Ultimate. В свою очередь, пользователи PlayStation Plus Premium смогут оценить проект благодаря бесплатной 90-минутной пробной версии.

В обзорном трейлере разработчики Valor Mortis поделились ключевыми подробностями

Примечательно, что издатель решил полностью отказаться от предварительных заказов. Из-за этого у Valor Mortis не будет периода раннего доступа, а также каких-либо эксклюзивных внутриигровых бонусов.

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Neko-Acheron

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