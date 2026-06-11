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об игре
Valor Mortis 13.10.2026
Экшен, Ролевая, Ужасы, От первого лица, Фэнтези
7.3 42 оценки

Выход Valor Mortis перенесли на несколько недель из-за насыщенного сентября

monk70 monk70

В разгар насыщенного сентября, релиз Valor Mortis, одной из немногих игр в жанре soulslike от первого лица, недавно получил дату выхода в этом, как ожидается, невероятно напряжённом месяце. Однако разработчик One More Level объявил о переносе релиза своей игры с сентября на октябрь.

Сентябрь был просто переполнен невероятно красивыми играми. Мы знали, что это возможно, но когда вы участвуете в партнёрской презентации, как мы, даты фиксируются за несколько недель вперёд. Мы хотим дать Valor Mortis (и вашему кошельку) немного времени на отдых.

Теперь Valor Mortis выйдет для Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК 13 октября.

4
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
ZackSnyder

октябрь менее насыщен? игра и так зацепила

chel95r

под чем люди бывают когда подобное придумывают

WerGC

игре нужна русская озвучка или французская но не английская