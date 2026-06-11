Выход Valor Mortis перенесли на несколько недель из-за насыщенного сентября

В разгар насыщенного сентября, релиз Valor Mortis, одной из немногих игр в жанре soulslike от первого лица, недавно получил дату выхода в этом, как ожидается, невероятно напряжённом месяце. Однако разработчик One More Level объявил о переносе релиза своей игры с сентября на октябрь.

Сентябрь был просто переполнен невероятно красивыми играми. Мы знали, что это возможно, но когда вы участвуете в партнёрской презентации, как мы, даты фиксируются за несколько недель вперёд. Мы хотим дать Valor Mortis (и вашему кошельку) немного времени на отдых.

Теперь Valor Mortis выйдет для Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК 13 октября.