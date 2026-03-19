Фэнтезийная тактическая ролевая игра Valor of Man уже доступна на ПК

Тактическая roguelite RPG Valor of Man, разработанная студией Legacy Forge и изданная Numskull Games, сегодня выходит на ПК в Steam. Проект сочетает пошаговые тактические бои в духе классических CRPG с механиками рогалика, предлагая высокую реиграбельность за счёт значимых решений и продуманной тактической глубины.

Релизная версия 1.0 добавляет две новые системы: режим «Хаос» и «Мастерство». В режиме «Хаос» игроки могут настраивать сложность с помощью разблокируемых модификаторов, делая прохождение либо более напряжённым, либо более доступным. Система «Мастерство» работает как подробный журнал достижений, фиксирующий, какие предметы, способности, условия и артефакты были использованы в прохождениях, что добавляет долгосрочную мотивацию для коллекционеров и перфекционистов.

В центре геймплея — стратегическое планирование и синергия внутри отряда. Игроки собирают команду из четырёх эпических героев, выбирая из двенадцати различных классов, каждый с собственными подклассами. Для создания мощных комбинаций доступно более 750 заклинаний, атак, предметов и артефактов, позволяющих постоянно развивать способности группы.

Сражения требуют точного позиционирования и понимания поведения противников, особенно при встрече с могущественными боссами. Десять уровней сложности постепенно повышают требования к мастерству, делая прохождение на максимальных настройках настоящим испытанием и предметом гордости.

Valor of Man поддерживает контроллеры и полностью совместима со Steam Deck, позволяя наслаждаться мрачным фэнтезийным миром как дома, так и в дороге.