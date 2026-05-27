Бабушка ежедневно стримит Valorant, чтобы накопить на надгробие для своей дочери

В интернете обратили внимание на 51-летнюю бабушку под ником GrannyGamingz, которая ежедневно проводит многочасовые прямые трансляции по шутеру Valorant. Она отчаянно пытается поднять свой ранг от «Золота» до «Платины». За этим упорством, как оказалось скрывается глубокая семейная трагедия, о которой она решила откровенно рассказать своим зрителям.

Настоящая мотивация GrannyGamingz в стремлении накопить деньги на надгробие для своей погибшей в 2023 году дочери Брук. Именно девушка изначально приобщила мать к геймингу и стримингу. Брук была уверена, что интернет-сообществу понравится наблюдать за зрелой женщиной, так как «в сети больше нет никого, кто был бы на нее похож», а сама мама сможет легко давать отпор любым сетевым троллям.

Я неохотно согласилась и, признаюсь, была абсолютно поражена, когда люди и правда начали меня смотреть.

— вспоминает женщина.

Брук была ее главным партнером в Valorant и постоянным «игровым напарником». Девушка тяжело болела и осенью 2022 года пережила вторую пересадку почки, но начались осложнения, а чуть позже врачи выявили у нее лимфому. Мать утверждает, что госпиталь, в котором лечили девушку, допустил врачебную халатность, упустив начальную стадию рака, из-за чего драгоценное время было безнадежно потеряно, и в июле 2023 года Брук скончалась. Женщина добавила, что сейчас активно пытается предать эту историю максимальной огласке, надеясь найти юридическую поддержку и успеть начать судебный процесс к лету 2026 года, так как «жизнь её дочери значила слишком много».

Потеряв ребенка, женщина была уверена, что больше никогда не прикоснется к любимому шутеру. Но в ноябре прошлого, 2025 года, GrannyGamingz всё же нашла в себе силы вернуться к трансляциям с одной-единственной целью — заработать на красивый памятник. По её словам, каждый доллар, полученный со стримов или поддержки на Twitch, тут же уходит на отдельный неприкасаемый счет в сберегательном фонде, который предназначен исключительно для Брук.

Эта история уже не первый раз наглядно демонстрирует простую вещь: вопреки всё еще существующему устаревшему общественному стереотипу о «киберспортивных видеоиграх исключительно как об арене для молодежной и тотально токсичной среды», в реальности геймерское комьюнити продолжает оставаться чутким пространством, которое помогает людям найти сострадание и поддержку в самые трудные времена.