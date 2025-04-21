Бен Аффлек признался, что обожает киберспорт и рассказал о своей самой любимой соревновательной игре

Во время трансляции, посвящённой VCT Americas, актёр и режиссёр Бен Аффлек неожиданно стал главным гостем стрима известного контент-мейкера Tarik вместе с генеральным директором организации Sentinels Робом Муром. Темой разговора стала не только современная киберспортивная сцена во всей игровой индустрии, но и личные игровые предпочтения самого голливудского актера.

Бен Аффлек признался, что давно увлечён Valorant, и впервые пришёл в игру благодаря своему сыну:

Он втянул меня в это… но всё равно каждый раз я смотрю и думаю: это потрясающе, понимаешь? Когда я сам играю, я думаю — да они точно жульничают! Ну не может человек быть настолько хорош. Они просто выносят меня сразу

— рассказал Аффлек.

Он также отметил, насколько его поражает уровень подготовки профессиональных игроков:

Это впечатляет — наблюдать за людьми, которые делают то, что я сам пробовал делать, и видеть, насколько они в этом хороши и организованы.

Аффлек недавно посетил финалы чемпионата Valorant Champions в Лос-Анджелесе и остался под сильным впечатлением от атмосферы на стадионе:

Это было невероятно. Полный стадион. Некоторые команды из традиционного спорта и рядом не стоят.

— отметил он, говоря о масштабе явления.

Актёра можно было увидеть в зале среди зрителей вместе с другими известными личностями, включая Илона Маска, чей визит, по словам очевидцев, не вызвал такого восторга у публики.

Не обошлось и без лёгкого промо: Аффлек упомянул о своей новой работе — фильме "Расплата 2", отметив, что по интенсивности боевых сцен он отлично сочетается с динамикой шутеров вроде Valorant.

Зрители стрима стали свидетелями неожиданного семейного момента, когда в чат зашёл сын Аффлека, и они вместе обсудили свои игровые стили и любимых агентов. Ранее Бен Аффлек не фигурировал в числе медийных персон, увлечённых киберспортом, но теперь его можно смело добавить в этот список.