Бен Аффлек признался, что обожает киберспорт и рассказал о своей самой любимой соревновательной игре

Во время трансляции, посвящённой VCT Americas, актёр и режиссёр Бен Аффлек неожиданно стал главным гостем стрима известного контент-мейкера Tarik вместе с генеральным директором организации Sentinels Робом Муром. Темой разговора стала не только современная киберспортивная сцена во всей игровой индустрии, но и личные игровые предпочтения самого голливудского актера.
Бен Аффлек признался, что давно увлечён Valorant, и впервые пришёл в игру благодаря своему сыну:
Он втянул меня в это… но всё равно каждый раз я смотрю и думаю: это потрясающе, понимаешь? Когда я сам играю, я думаю — да они точно жульничают! Ну не может человек быть настолько хорош. Они просто выносят меня сразу
— рассказал Аффлек.
Он также отметил, насколько его поражает уровень подготовки профессиональных игроков:
Это впечатляет — наблюдать за людьми, которые делают то, что я сам пробовал делать, и видеть, насколько они в этом хороши и организованы.
Аффлек недавно посетил финалы чемпионата Valorant Champions в Лос-Анджелесе и остался под сильным впечатлением от атмосферы на стадионе:
Это было невероятно. Полный стадион. Некоторые команды из традиционного спорта и рядом не стоят.
— отметил он, говоря о масштабе явления.
Актёра можно было увидеть в зале среди зрителей вместе с другими известными личностями, включая Илона Маска, чей визит, по словам очевидцев, не вызвал такого восторга у публики.
Не обошлось и без лёгкого промо: Аффлек упомянул о своей новой работе — фильме "Расплата 2", отметив, что по интенсивности боевых сцен он отлично сочетается с динамикой шутеров вроде Valorant.
Зрители стрима стали свидетелями неожиданного семейного момента, когда в чат зашёл сын Аффлека, и они вместе обсудили свои игровые стили и любимых агентов. Ранее Бен Аффлек не фигурировал в числе медийных персон, увлечённых киберспортом, но теперь его можно смело добавить в этот список.
Ну актер он никакой,типа нашего Курицы на.Причем по лицу видно он это понимает и испытывает постоянно испанский стыд.
Почему-то многие в ру сообществе с негативом к подобным новостям, словно актёры только сейчас стали играть в игры. Это обычные люди, которые точно также просиживают штаны в тех-же играх. Правда в США чуть чаще поколение за 40 в приставках. Стали чаще признаваться, т.к. реже ставят ярлык ребячества.
Негатив не на пустом месте, а из горького опыта жизненного. Русские и россияне, кто адекватный, далече не дураки и хорошо понимаю, что такое реклама, пиар и самопиар. Поэтому и пессимисты насчёт всего этого бреда и "громкий заяв".
Актёр-то хороший и тоже, ясен пень - человек. Но, если бы он не на публику, а в кругу друзей такое заявил - это одно, другое же - когда они на публику всю эту хрень вещают. Мало того, что это тупо - реклама дичи, дык ещё и самопиар у несмышлёнышей и прочих зачарованных индивидов, "гениев" по жизни.
бл ну и рофл...
автор, сколько они ему отвалили? и сколько он разучивал имена-названия? все остальное, ни-о-чем.
А автору-то откуда это знать?
онлайн мусор, вместо полноценных игр
пускай комп нормальный купит и монитор на 500гц, тогда никто выносить не будет, жмот не шарящий
Но ведь у него всего лишь 1050ti...
Самое главное забыл - и китайца вместо себя за комп посадит. Маск вон давно прошарил
Очередной хороший парень скатился к рекламе подобной дичи.. М-да уж.
ЭЭ, А Киберспорт что то постыдное. что бы в этом признаваться?:D Бред какой то. Похоже на Бен Аффлек признался, что он алкоголик или Бен Аффлек признался, что он наркоман. Ну увлекается он киберспортом И ЧТО? :D Жесть, журналистика вымирает,