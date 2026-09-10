Хакеры уничтожили лобби Valorant мемом, а игроки в ответ прозвали их "отсталыми дедами"

В сетевом шутере Valorant неожиданно разгорелся новый скандал вокруг ролика с демонстрацией крайне агрессивного читерского софта. Неизвестный злоумышленник внедрил в клиент игры модификацию, заменившую модель оружия от первого лица на зловещую версию «Тун-Тун-Тун Сахур», и буквально за считанные секунды в одиночку уничтожал целые команды соперников.

На опубликованных кадрах видно, как игрок использует автоматическое наведение сквозь стены и моментально оформляет «эйсы» в первых же секундах раундов. Ролик быстро разошелся по социальным сетям, спровоцировав новую волну критики в адрес античита Vanguard на уровне ядра системы, особенно на фоне планов Riot Games перевести часть открытых квалификаций VCT в онлайн-формат.

На инцидент оперативно отреагировал руководитель отдела по борьбе с читами Riot Games Филлип Коскинас. Он пояснил, что аккаунт нарушителя был заблокирован античитом еще 3 сентября — всего после трех сыгранных матчей и за несколько дней до того, как видео стало вирусным. Коскинас назвал использованную программу «низкосортным мусором» и подчеркнул, что алгоритмы со временем выявляют подобные инъекции кода, хотя и признал необходимость усиления превентивной защиты.

Пока одни пользователи всерьез спорили об уязвимостях античита, в сообществе Valorant зародился куда более ироничный тренд. Значительная часть игроков резко негативно отнеслась к атаке на шутер, однако вместо возмущения фанаты принялись открыто высмеивать хакеров, окрестив их «отсталыми дедами».

Пользователи на форумах и в комментариях высмеяли авторов эксплойта за то, что те использовали персонажа «Тун-Тун-Тун» — сгенерированный нейросетями мем, пик популярности которого пришелся еще на 2025 год и который к текущему моменту считается безнадежно устаревшим. В соцсетях быстро завирусилась теория о том, что за вызывающей демонстрацией стоит вовсе не группировка опытных взломщиков, а всего лишь один обиженный игрок, который отчаянно ностальгирует по давно умершим мемам.