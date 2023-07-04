Иранского киберспортсмена назвали обезьяной на турнире по Valorant

Участник состава RNG по Valorant Али Swerl Кобраи заявил, что подвергся расовому насилию во время квалификации Valorant Champions China. Это произошло во время серии RNG против Monarch Effect. Информацией он поделился в твиттере.

Кобраи рассказал, что во время паузы между матчами, люди, одетые в футболки команды Monarch Effect, назвали его обезьяной и издавали характерные звуки. По мнению Swerl, это могли быть менеджеры или другие сотрудники противоположного коллектива. Партнер Кобраи по команде подтвердил слова киберспортсмена в твиттере, однако удалил пост.

Swerl обратился к организаторам турнира — они начали расследование. Киберспортсмену пришлось удалить первоначальный пост с заявлением. На момент публикации материала RNG, Monarch Effect и Riot Games никак не прокомментировали ситуацию.