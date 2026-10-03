Металлические столы едва не сорвали турнир по Valorant

Игрокам порекомендовали перейти на проводные мыши

Беспроводные игровые мыши — это здорово, и со временем они становятся только лучше. Они настолько хороши, что я бы не стал брать проводную модель, если только не искал совсем бюджетный вариант. И всё же для турнира Valorant Champions в Шанхае лучшим выбором оказались именно проводные мыши — судя по всему, кастомные столы мешали сигналу.

На странице Valorant Esports недавно сообщили, что «повторяющиеся проблемы с помехами в работе мышек вызвали несколько технических пауз и нарушили наш самый важный турнир года», и что всех игроков попросят перейти на проводные мыши, пока проблему не решат.

В матче между FUT Esports и 100 Thieves у игрока Xeus возникла проблема с мышью — она перестала откликаться на нажатие. Xeus выступает за FUT, которая проиграла 100 Thieves со счётом 2:0. Riot заявляет:

После официальной оценки по итогам игры мы пришли к выводу, что откат раунда нужно было разрешить. Мы берём на себя ответственность за эту ошибку. Рассмотрев доступные варианты, мы решили, что результат матча останется в силе, — другие варианты привели бы к отмене победы команды, которая выступала в тех же условиях и не была виновата в этой ошибке

Riot изготовила для турнира кастомные металлические столы и считает, что именно материал мог стать причиной помех. Большинство игроков смогут просто использовать свою беспроводную мышь в проводном режиме, но у некоторых мышей нет портов USB Type-C — например, у недавней SteelSeries Rival Pro, — и для них это станет серьёзной проблемой.

В таком случае профессионалу придётся полностью сменить мышь, а значит — привыкать к новой форме, весу и ощущению в руке. На высшем уровне это может дать небольшое преимущество сопернику. Но даже с той же мышью провод создаст проблему: добавит непривычное сопротивление при движении. Скорее всего, многим игрокам придётся хоть немного изменить свою манеру игры на турнире или пока всё не починят.

Не зря беспроводные мыши так популярны среди киберспортсменов. Их удобно двигать: не нужно думать о проводе, когда ведёшь рукой, а частота отклика сейчас настолько высока, что беспроводные мыши работают так же быстро, как проводные. Как бы быстро эту проблему ни решили, для профи это всё равно серьёзная помеха. Кто знает, возможно, в будущем они начнут носить с собой USB-кабель.