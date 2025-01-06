Новый агент Теджо родом из Колумбии приходит в Valorant в роли инициатора

Riot Games опубликовали информацию о последнем агенте, который присоединится к невероятно популярному тайтлу. Его зовут Теджо, и он опытный консультант по разведке из Колумбии, который обладает множеством способностей, связанных с баллистикой.

Пока что комментарии относительно последнего агента для Valorant, похоже, довольно позитивны: многие говорят, что он представляет собой смесь уже существующих агентов, объединенных в одного могущественного убийцу.

Как и у любого другого агента, у него есть четыре способности, включая его Ultimate. Все эти способности показаны в трейлере выше, где есть подтверждение их функциональности.

Сначала идет Special Delivery, где вы можете экипировать липкую гранату и выстрелить ею в желаемую позицию. Граната затем прилипнет к поверхности и взорвется через короткое время, где все цели, попавшие под взрыв, получат сотрясение. Вы также можете использовать альтернативный вариант выстрела гранатой, чтобы она выстрелила одним отскоком, а не прилипала к месту.

Далее следует Stealth Drone. Вы можете экипировать и выстрелить дроном, чтобы бросить его вперед, где вы затем можете взять под контроль его движение. Повторный выстрел позволяет вам вызвать импульс от дрона, который подавляет и раскрывает любых врагов, которые были поражены импульсом.

После этого идет Управляемый залп, который позволяет Теджо оснастить систему наведения AR. Стрельба позволяет вам выбрать два места на карте, с альтернативным огнем, запускающим ракеты по целевым местам и детонирующим, как только они попадут в запланированную точку.

Наконец, ультимейт Теджо. Он может использовать тактическую карту прицеливания удара, где он может выбрать исходную точку удара, а затем выстрелить, чтобы выпустить мощную волну взрывов в выбранном месте.

Однако Tejo — не единственное, что появится в Valorant, поскольку в игру добавляется совершенно новый тип контента. Этот контент называется Flex, где игроки могут начать собирать ручные предметы, чтобы продемонстрировать свое мастерство в бою. Это похоже на Spray Wheel, и его можно экипировать через Collections. Поскольку Flex — новинка в игре, игроки получат бесплатный Flex, а второй станет доступен в предстоящем Battlepass Акта I.