Valorant 02.06.2020
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Новый набор Valorant представляет скины в стиле CS:GO

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Gutsz
Новости

Уже скоро тактический шутер Valorant от студии Riot Games получит очередное масштабное обновление. Новый патч для игры примечателен не списком изменений или улучшений, а новым набором оружия. Разработчики добавят в игру комплект обликов пушек, который сильно напоминает скины из своего главного конкурента — Counter-Strike: Global Offensive.

В Valorant будет добавлен комплект под названием "Черный рынок", в котором будут представлены скины в стиле CS:GO. Облики оружия будут изменяться с учетом того, какую сторону выбрал игрок — атакующую или оборонительную. Фанаты шутера уже давно просят механику переменных обликов, которая успела себя зарекомендовать в Counter-Strike, но для Valorant это будет уникальное явления. Разработчики шутера подчеркнули, что данную функцию не собираются делать на постоянной основе для всех комплектов.

Игроки смогут заполучить набор «Черный рынок» с 12 апреля — на данный момент его цена неизвестна.

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