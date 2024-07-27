Открытая бета Valorant стартовала на PS5 и Xbox Series S/X

Riot Games объявила о начале открытого бета-тестирования Valorant на PlayStation 5 и Xbox Series S/X.
Однако, прежде чем консольные геймеры ринутся в бой, стоит обратить внимание на несколько ключевых моментов. Во-первых, кросс-плей в данной версии ограничен: владельцы PlayStation и Xbox смогут сражаться друг с другом, но присоединиться к ним обладатели ПК-версии, к сожалению, не смогут.
Во-вторых, географический охват открытого бета-тестирования пока не глобален. ОБТ доступно лишь в тех регионах, где ранее проходило закрытое тестирование, а именно: в США, Канаде, странах Европы, Японии и Бразилии. Это может разочаровать игроков из других стран, но, возможно, в будущем список регионов будет расширен.
Несмотря на запуск открытого бета-тестирования, Riot Games пока не раскрывает дату полноценного релиза Valorant на консолях. Тем не менее, этот шаг приближает игру к выходу на новых платформах.
да фпс шутан онлайн на консольке это особый вид удовольствия играть тем более если шутан - трешак
И слава богу, что ПКашники не смогут подключиться к консольщикам. На ПК такие машины играют, что никакая автонаводка не поможет.