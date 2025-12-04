Патч 11.11 в Valorant - подарки VP и обновление страницы агентов

Riot Games представила завершающее обновление 11.11 для Valorant в 2025 году. Патч включает переработку интерфейса страницы агентов, запуск функции дарения VP, большое количество технических исправлений, а также уточнение по ранговым наградам. Следующий апдейт выйдет уже в начале 2026 года, поскольку в декабре команда разработчиков уходит на праздничные каникулы.
Все платформы
Исправление ошибок
Агенты
Chamber
- Исправлен резкий обрыв звука “Рандеву” в конце анимации телепорта.
Clove
- Исправлено несколько ошибок, связанных с умением “Рано помирать”.
- Значок агента теперь корректно обновляется, если Clove погибала в дыму после применения умения “Рано помирать”.
- Исправлена редкая ситуация, когда Clove возрождалась на базе при большом количестве игроков вокруг тела.
- Исправлены неверные визуальные эффекты сверхлечения “Подпиткой”.
Cypher
- Киберклетка” больше не показывает врагов на мини-карте.
- “Камера” корректно отображается уничтоженной.
- “Растяжка” не будет числиться установленной, если Cypher убивали прямо перед завершением установки.
Jett
- Исправлен баг, из-за которого Jett застревала на выступах рядом с ящиками.
Harbor
- “Водоворот” больше не влияет на Yoru в “Пространственном дрейфе”.
- Исправлено ограничение обзора Clove после смерти, если труп попадал под “Водоворот”.
- Исправлена ошибка, из-за которой “Залив” мог разворачиваться на 180°.
- Индикатор “Расчета курса” больше не зависает на мини-карте.
- Зрители больше не видят разноцветные кубы вместо эффектов Harbor.
Iso
- Clove и Reyna теперь попадают на арену “Контракта на убийство” с правильным запасом HP и щитов.
- Phoenix корректно восстанавливает здоровье и броню после выхода с арены.
Phoenix
- В боевой сводке корректно отображается лечение “Горячими руками”.
Reyna
- Исправлены ошибки отображения элементов интерфейса “Поглощения” и “Изгнания”.
- Исправлен отображаемый запас здоровья при сверхлечении в режиме зрителя.
Skye
- “Новая поросль” больше не восстанавливает прочность объектов, созданных умениями других агентов.
Tejo
- “Стелс-дрон” больше не толкает игроков и не ускоряет их.
Veto
- “Связку” больше нельзя прострелить через непробиваемые стены.
Vyse
- “Разведстрела” Sova и “ЭПИ/центр” KAY/O больше не застревают в стене “Замуровки”.
Карты
Haven
- Исправлен прострел стены в проходе A — он был непредусмотренным.
Известные проблемы
- Ранговые брелоки V25A3 временно отображаются как V25A6.
- Награды за первые три Акта на месте: отображение будет исправлено позже.
- Настоящий брелок V25A6 игроки получат с выходом патча 12.00 при условии получения ранга Акта.
Только ПК
Общие обновления
Дарение VP
В игру постепенно добавляется новая функция — возможность дарить VP друзьям.
Подробности доступны на странице покупки VP в магазине.
Обновление страницы агентов
Страница агентов получила визуальный апдейт:
- теперь используется сеточная компоновка;
- навигация осуществляется мышью или стрелками;
- функционал сохранен, интерфейс стал чище и удобнее.