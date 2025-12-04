ЧАТ ИГРЫ
Valorant 02.06.2020
Мультиплеер, Шутер, Тактика, Условно-бесплатная, От первого лица
5.3 348 оценок

Патч 11.11 в Valorant - подарки VP и обновление страницы агентов

Solstice Solstice

Riot Games представила завершающее обновление 11.11 для Valorant в 2025 году. Патч включает переработку интерфейса страницы агентов, запуск функции дарения VP, большое количество технических исправлений, а также уточнение по ранговым наградам. Следующий апдейт выйдет уже в начале 2026 года, поскольку в декабре команда разработчиков уходит на праздничные каникулы.

Все платформы

Исправление ошибок

Агенты

Chamber

  • Исправлен резкий обрыв звука “Рандеву” в конце анимации телепорта.

Clove

  • Исправлено несколько ошибок, связанных с умением “Рано помирать”.
  • Значок агента теперь корректно обновляется, если Clove погибала в дыму после применения умения “Рано помирать”.
  • Исправлена редкая ситуация, когда Clove возрождалась на базе при большом количестве игроков вокруг тела.
  • Исправлены неверные визуальные эффекты сверхлечения “Подпиткой”.

Cypher

  • Киберклетка” больше не показывает врагов на мини-карте.
  • “Камера” корректно отображается уничтоженной.
  • “Растяжка” не будет числиться установленной, если Cypher убивали прямо перед завершением установки.

Jett

  • Исправлен баг, из-за которого Jett застревала на выступах рядом с ящиками.

Harbor

  • “Водоворот” больше не влияет на Yoru в “Пространственном дрейфе”.
  • Исправлено ограничение обзора Clove после смерти, если труп попадал под “Водоворот”.
  • Исправлена ошибка, из-за которой “Залив” мог разворачиваться на 180°.
  • Индикатор “Расчета курса” больше не зависает на мини-карте.
  • Зрители больше не видят разноцветные кубы вместо эффектов Harbor.

Iso

  • Clove и Reyna теперь попадают на арену “Контракта на убийство” с правильным запасом HP и щитов.
  • Phoenix корректно восстанавливает здоровье и броню после выхода с арены.

Phoenix

  • В боевой сводке корректно отображается лечение “Горячими руками”.

Reyna

  • Исправлены ошибки отображения элементов интерфейса “Поглощения” и “Изгнания”.
  • Исправлен отображаемый запас здоровья при сверхлечении в режиме зрителя.

Skye

  • “Новая поросль” больше не восстанавливает прочность объектов, созданных умениями других агентов.

Tejo

  • “Стелс-дрон” больше не толкает игроков и не ускоряет их.

Veto

  • “Связку” больше нельзя прострелить через непробиваемые стены.

Vyse

  • “Разведстрела” Sova и “ЭПИ/центр” KAY/O больше не застревают в стене “Замуровки”.

Карты

Haven

  • Исправлен прострел стены в проходе A — он был непредусмотренным.

Известные проблемы

  • Ранговые брелоки V25A3 временно отображаются как V25A6.
  • Награды за первые три Акта на месте: отображение будет исправлено позже.
  • Настоящий брелок V25A6 игроки получат с выходом патча 12.00 при условии получения ранга Акта.

Только ПК

Общие обновления

Дарение VP

В игру постепенно добавляется новая функция — возможность дарить VP друзьям.

Подробности доступны на странице покупки VP в магазине.

Обновление страницы агентов

Страница агентов получила визуальный апдейт:

  • теперь используется сеточная компоновка;
  • навигация осуществляется мышью или стрелками;
  • функционал сохранен, интерфейс стал чище и удобнее.
Источник  
