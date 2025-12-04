Патч 11.11 в Valorant - подарки VP и обновление страницы агентов

Riot Games представила завершающее обновление 11.11 для Valorant в 2025 году. Патч включает переработку интерфейса страницы агентов, запуск функции дарения VP, большое количество технических исправлений, а также уточнение по ранговым наградам. Следующий апдейт выйдет уже в начале 2026 года, поскольку в декабре команда разработчиков уходит на праздничные каникулы.

Все платформы

Исправление ошибок

Агенты

Chamber

Исправлен резкий обрыв звука “Рандеву” в конце анимации телепорта.

Clove

Исправлено несколько ошибок, связанных с умением “Рано помирать”.

Значок агента теперь корректно обновляется, если Clove погибала в дыму после применения умения “Рано помирать”.

Исправлена редкая ситуация, когда Clove возрождалась на базе при большом количестве игроков вокруг тела.

Исправлены неверные визуальные эффекты сверхлечения “Подпиткой”.

Cypher

Киберклетка” больше не показывает врагов на мини-карте.

“Камера” корректно отображается уничтоженной.

“Растяжка” не будет числиться установленной, если Cypher убивали прямо перед завершением установки.

Jett

Исправлен баг, из-за которого Jett застревала на выступах рядом с ящиками.

Harbor

“Водоворот” больше не влияет на Yoru в “Пространственном дрейфе”.

Исправлено ограничение обзора Clove после смерти, если труп попадал под “Водоворот”.

Исправлена ошибка, из-за которой “Залив” мог разворачиваться на 180°.

Индикатор “Расчета курса” больше не зависает на мини-карте.

Зрители больше не видят разноцветные кубы вместо эффектов Harbor.

Iso

Clove и Reyna теперь попадают на арену “Контракта на убийство” с правильным запасом HP и щитов.

Phoenix корректно восстанавливает здоровье и броню после выхода с арены.

Phoenix

В боевой сводке корректно отображается лечение “Горячими руками”.

Reyna

Исправлены ошибки отображения элементов интерфейса “Поглощения” и “Изгнания”.

Исправлен отображаемый запас здоровья при сверхлечении в режиме зрителя.

Skye

“Новая поросль” больше не восстанавливает прочность объектов, созданных умениями других агентов.

Tejo

“Стелс-дрон” больше не толкает игроков и не ускоряет их.

Veto

“Связку” больше нельзя прострелить через непробиваемые стены.

Vyse

“Разведстрела” Sova и “ЭПИ/центр” KAY/O больше не застревают в стене “Замуровки”.

Карты

Haven

Исправлен прострел стены в проходе A — он был непредусмотренным.

Известные проблемы

Ранговые брелоки V25A3 временно отображаются как V25A6.

Награды за первые три Акта на месте: отображение будет исправлено позже.

Настоящий брелок V25A6 игроки получат с выходом патча 12.00 при условии получения ранга Акта.

Только ПК

Общие обновления

Дарение VP

В игру постепенно добавляется новая функция — возможность дарить VP друзьям.

Подробности доступны на странице покупки VP в магазине.

Обновление страницы агентов

Страница агентов получила визуальный апдейт: