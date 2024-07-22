По словам инсайдера, Valorant выйдет на консолях 26 июля

В прошлом месяце компания Riot Games объявила, что ее успешный многопользовательский шутер Valorant наконец-то выходит на консолях. Хотя дата выхода игры не была объявлена, она быстро вошла в бета-версию на PS5 и Xbox Series X/S. Теперь, похоже, игра приближается к неожиданному полноценному релизу.

Как утверждает известный инсайдер eXtas1stv в Twitter, ограниченное бета-тестирование Valorant на консолях подходит к концу, и игра будет выпущена на консолях в конце этой недели, 26 июля. Сама Riot Games ранее ничего не говорила о том, когда именно шутер выйдет на консолях, кроме подтверждения, что это произойдет в какой-то момент в этом году.

В настоящее время Valorant доступен на ПК. Riot Games подтвердила, что в игре не будет поддержки гироскопа на PS5, поскольку контроллер Xbox не поддерживает эту технологию, а студия хочет сохранить конкурентный паритет на всех платформах.

Между тем, вышеупомянутый утечка также утверждает, что Call of Duty: Modern Warfare 3 отправится в Game Pass в конце этой недели. Подробнее об этом читайте здесь.