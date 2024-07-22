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Valorant 02.06.2020
Мультиплеер, Шутер, Тактика, Условно-бесплатная, От первого лица
5.2 285 оценок

По словам инсайдера, Valorant выйдет на консолях 26 июля

butcher69
Новости

В прошлом месяце компания Riot Games объявила, что ее успешный многопользовательский шутер Valorant наконец-то выходит на консолях. Хотя дата выхода игры не была объявлена, она быстро вошла в бета-версию на PS5 и Xbox Series X/S. Теперь, похоже, игра приближается к неожиданному полноценному релизу.

Как утверждает известный инсайдер eXtas1stv в Twitter, ограниченное бета-тестирование Valorant на консолях подходит к концу, и игра будет выпущена на консолях в конце этой недели, 26 июля. Сама Riot Games ранее ничего не говорила о том, когда именно шутер выйдет на консолях, кроме подтверждения, что это произойдет в какой-то момент в этом году.

В настоящее время Valorant доступен на ПК. Riot Games подтвердила, что в игре не будет поддержки гироскопа на PS5, поскольку контроллер Xbox не поддерживает эту технологию, а студия хочет сохранить конкурентный паритет на всех платформах.

Между тем, вышеупомянутый утечка также утверждает, что Call of Duty: Modern Warfare 3 отправится в Game Pass в конце этой недели. Подробнее об этом читайте здесь.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
SoRaS3

Рай для читаков. ))

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Трололололо XD

Бредишь? Один из лучших античитов на пк, а это и вовсе версия на консоли, где ты там читы видел?🤣

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РикоЧико

Апекс рай для читеров, если судить по ролику Стопгейм.

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Fishlex РикоЧико

Если судить по роликам стопгейм, то всё дерьмо, кроме Факторио и ремейка Резика 2. Стопгейм давно уже помойка.

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Лидер_Мур

Очередной клоун, я наиграл в валорант тысячи часов, читеров не встретил, только смурфов, хотя естественно откуда тебе знать, валик не для раков

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РикоЧико Fishlex

Это ты с комментами в Playground перепутал))

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