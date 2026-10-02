Покупатель подержанного Ryzen 7 5800X3D получил бан в Valorant из-за читерства - виноват оказался прошлый владелец

Покупатель подержанного AMD Ryzen 7 5800X3D из Германии столкнулся с неожиданной проблемой: после установки процессора его заблокировало в Valorant. Оказалось, предыдущий владелец комплектующего использовал читы и получил аппаратный бан от Riot Games.

По словам игрока, сам процессор работал без каких-либо проблем. Однако после запуска Valorant Vanguard сразу ограничил доступ к игре. В поддержке Riot ему сообщили, что идентификатор процессора был внесён в чёрный список ещё 12 августа — почти за полтора месяца до покупки комплектующего.

На этом проблемы не закончились. Покупатель утверждает, что вместе с процессором под блокировку попали и другие компоненты его компьютера, включая материнскую плату и накопитель. Riot при этом отказалась снимать ограничение вручную.

Точно неизвестно, каким образом Vanguard смог связать конкретный Ryzen 7 5800X3D с аккаунтом нарушителя. Обычный идентификатор процессора указывает на модель, а не на отдельный физический экземпляр, поэтому Riot могла использовать дополнительные методы аппаратной идентификации.

История стала необычным напоминанием о рисках покупки комплектующих с рук: даже полностью исправный процессор может оказаться связан с чужими нарушениями и создать проблемы уже для нового владельца.