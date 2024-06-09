Пользователи Xbox не будут ущемлены: прицеливание с помощью гироскопа не появится в Valorant на PS5

Популярный мультиплеерный шутер Valorant от студии Riot Games в этом году доберётся до консолей PS5 и Xbox S/X. Разработчики объявили о старте тестирования игры на PlayStation 5, которое начнётся уже 14 июня. Однако, стремясь обеспечить равные условия для игроков на обеих платформах, команда Valorant приняла решение отказаться от одной из уникальных особенностей контроллера DualSense.
Речь идёт о прицеливании с помощью гироскопа, которым оснащён геймпад PlayStation 5. Эта функция позволяет управлять прицелом, перемещая контроллер в пространстве, что может дать определённое преимущество в шутерах от первого лица.
Главный менеджер по продукту Коулман Палс объяснил, что команда разработчиков стремится обеспечить равные условия для игроков на обеих платформах. Геймпад Xbox Series лишён гироскопа, поэтому внедрение данной функции только на PlayStation 5 дало бы пользователям этой консоли преимущество.
«Нет, поддержки гироскопа на консолях не будет. Это крутая технология и мне самому хочется с ней поэкспериментировать, но в этом случае мы бы дали PlayStation 5 преимущество над Xbox, а нам бы этого не хотелось», — прокомментировал Палс.
Он также отметил, что в компании есть немало сотрудников, которые в восторге от управления с помощью гироскопа, но приоритетом для Riot Games является использование стандартных схем управления, чтобы обеспечить равные возможности для игроков вне зависимости от выбранной платформы.
Таким образом, несмотря на технические возможности контроллера DualSense, версия Valorant для PlayStation 5 будет лишена функции прицеливания с помощью гироскопа ради сохранения баланса между платформами.
гироскоп ещё с ps4 был
На третьем дуалшоке был (PS3)
Хбох снова тормоз прогресса
Разработчики Valorant тормозят прогресс в своей игре. Другим разработчикам не мешает добавлять поддержку гироскопа ps5 в кроссплей.