Призовой фонд Champions 2023 по Valorant увеличился на $20 млн

Команды получат 50% от продаж тематических скинов.

Riot Games увеличила призовой фонд Champions 2023 по Valorant на $20 млн. Компания собрала дополнительные деньги с продаж тематических скинов.

Коллекция обликов Champions 2023 принесла $40 млн, команды поделят между собой 50% от продаж. Данный показатель стал рекордным для дисциплины, в 2022 году коллективы получили дополнительные $16 млн, а в 2021 — $7.5 млн.

Champions 2023 проходит с 6 по 26 августа в Лос-Анджелесе, США. 16 коллективов сражаются за $2,25 млн.