Разработчики Valorant признают, что способности агентов играют ключевую роль, и намерены это изменить

Недавно профессиональный игрок Саиф "Sayf" Джибраил из Team Vitality публично выразил мнение, что Riot Games не сдерживает свои обещания, так как в Valorant теперь, кажется, приоритет отдается способностям, а не стрельбе. Разработчики ответили на его заявление и поделились своим мнением.

Последние два агента, добавленные в игру, Теджо и Уэйлай, обладают мощными ультимативными способностями. Кроме того, их обычные способности существенно влияют на игровой процесс — "Управляемый залп" Теджо заставляет противников менять позицию, а комбинация "Световая скорость" и "Преломление" Уэйлая позволяет быстро перемещаться по карте. Это побудило Sayf прокомментировать на своей странице, что Valorant в настоящее время не отражает видение, изначально обещанное разработчиками.

Valorant обещал, что стрельба будет решать все, но в последнее время я просто чувствую себя подавленным из-за огромного количества утилит. Во время меты с Chamber, по крайней мере, можно было прицелиться и играть, как в классическом шутере, а теперь удачи вам увидеть свой экран в некоторых раундах.

В ответ на это, penguin, руководитель команды по балансировке Valorant, признал проблему и заявил, что команда активно работает над решением.

Если это что-то значит, команда по балансировке в значительной степени согласна с этим мнением — мы изучаем способы улучшения ситуации, но пока слишком рано обещать что-то конкретное или вдаваться в подробности.

Учитывая, что соревновательный сезон в самом разгаре, крупные изменения маловероятны в ближайшем будущем. Однако тот факт, что команда по балансировке согласна с этой проблемой, дает надежду на то, что стрельба в Valorant снова станет важнее использования способностей.