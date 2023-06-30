Riot Games намекнула на скорый анонс консольной версии Valorant

Компания Riot Games опубликовала новые вакансии для потенциальных соискателей, в которых нашли намёк на скорый анонс консольной версии командного шутера Valorant.

Riot Games ищет «младшего аналитика по тестированию консолей», а это означает, что компания заинтересована в порте своих игр на консоли. В обязанностях будущего сотрудника будут обеспечение обратной связи, управление оценкой рисков для невыпущенного контента, поддержка определения целей и не только.

Представители компании отметили, что вакансия подойдёт жителям Лос-Анджелеса или Белвью в США. Потенциальный соискатель должен иметь опыт игры в консольные шутеры от первого лица на профессиональном уровне, а также рейтинг Immortal или выше в ПК-версии Valorant.

Помимо перечисленных выше требований, сотрудник получит ряд привилегий, включая страховые предложения, отпуск, гибкий график и не только.

Когда именно состоится релиз консольной версии Valorant, неизвестно. Разработчики уже не раз намекали на порт шутера. Возможно, анонс состоится уже в 2023 году.

Valorant – многопользовательская игра, разработанная и издаваемая компанией Riot Games. Valorant является первой игрой Riot Games в жанре шутер от первого лица. Изначально тайтл был анонсирован под названием Project A в октябре 2019 года. Полноценный релиз Valorant состоялся 2 июня 2020 года.