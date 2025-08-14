Riot Games обвиняют в цензуре чата на трансляциях VCT по просьбе Mastercard

В сети появились сообщения о том, что Riot Games модерирует чаты своих киберспортивных трансляций по VALORANT, удаляя негативные высказывания в адрес Mastercard. Утверждается, что компания пошла на такой шаг по просьбе самого платежного гиганта, который является давним спонсором League of Legends и VALORANT.

Согласно информации от анонимного источника из экосистемы Riot, Mastercard вежливо попросила компанию отслеживать негативные настроения в чатах во время прямых эфиров. После этого зрители трансляций VCT Americas заметили, что чат на Twitch и YouTube был переведен в режим только для подписчиков, причем время, необходимое для фолловинга, увеличивалось с одного часа до суток. Также поступали жалобы на то, что сообщения с упоминанием Mastercard или связанных с ситуацией фраз мгновенно удалялись, а их авторы получали временную блокировку.

При этом на некоторых менее крупных трансляциях, например, на YouTube канале NACL, зрители активно обсуждали действия платежной системы.