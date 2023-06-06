Riot Games представила тизер нового агента для Valorant

Компания Riot Games показала изображения нового агента в Valorant. Тизером разработчики поделились в видеоролике на официальном YouTube-канале шутера.

Пользователи считают, что новый агент, который является часовым, родом из Норвегии. На это намекают вафли, испеченные в форме сердца и покрытые сыром Брюнустом, производимым в Норвегии.

По мнению сообщества фанатов Valorant, анонс «Ночного рынка» также намекает на то, что новый агент является норвежцем. Так как на тизере маркета виднеется северное сияние, которое характерно для Норвегии.

В видеоролике разработчики также рассказали, что к концу 2023 года в Valorant появится еще один новый агент — дуэлянт. Помимо этого, Riot Games поздравила фанатов с юбилеем — Valorant исполнилось три года.