Riot Games выпустила новое обновление античита Vanguard для Valorant, которое повреждает прошивку комплектующих в ПК

Riot Games выпустила новое обновление античита Vanguard для Valorant, направленное на борьбу с продвинутыми DMA-устройствами для читов (Direct Memory Access).
Теперь античит Vanguard повреждает прошивку таких устройств при обнаружении. Её можно восстановить, однако выводить чужое оборудование из строя без согласия или уведомления владельца крайне незаконно.
Обновление нацелено на определённые конфигурации прошивки SATA и NVMe, которые часто используются в дорогих DMA-устройствах для читов. Такие читы используют внешнее оборудование для чтения памяти игры, обходя традиционные методы обнаружения античитов.
Некоторые пользователи утверждают, что Vanguard теперь вызывает предупреждения, связанные с IOMMU, которые могут временно блокировать затронутое оборудование до обновления системных настроек или прошивки. DMA-читы стали популярны в соревновательных играх, поскольку они обходят многие античит-системы уровня ядра.
Сообщается, что Riot сотрудничала с производителями материнских плат, включая ASUS, MSI, Gigabyte и ASRock, чтобы устранить уязвимости прошивок, связанные с DMA-доступом.
тотальный лол и рукалицо. Неизвестно что там еще дунува придумает в своё обновление, биометрические данные владельца? анализ кала и мочи с фотографией паспорта у лица владельца? еще один плюс в пользу пираток и магазина гог. Инет сошел с ума, щяс даже порнуху никуда нельзя загрузить, пока не дашь свои ID данные с фото, походу скоро реально чипировать будут
Гипервизор это плохо, а "античит", который официально ломает тебе оборудование просто потому что захотелось это хорошо, понимать надо
Глаз за глаз, тут уж хакеры должны грохнуть им серваки.
Бан читерам выдавать по железу - отлично, но такая вседозволенность выходит за рамки разумного. Cегодня они используют эту вседозволенность против читеров, а завтра кто-то другой ломает комп юзера который в соло игру себе мод решил поставить за место платного длс скинчика.
Атничит который ломает и убивает компьютеры изнутри, жёстко, но справедливо
Давно пора читерам игровые платформы ломать, чтобы не повадно было читы в играх использовать и играть не честными способами.