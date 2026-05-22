Riot Games выпустила новое обновление античита Vanguard для Valorant, которое повреждает прошивку комплектующих в ПК

Riot Games выпустила новое обновление античита Vanguard для Valorant, направленное на борьбу с продвинутыми DMA-устройствами для читов (Direct Memory Access).

Теперь античит Vanguard повреждает прошивку таких устройств при обнаружении. Её можно восстановить, однако выводить чужое оборудование из строя без согласия или уведомления владельца крайне незаконно.

Обновление нацелено на определённые конфигурации прошивки SATA и NVMe, которые часто используются в дорогих DMA-устройствах для читов. Такие читы используют внешнее оборудование для чтения памяти игры, обходя традиционные методы обнаружения античитов.

Некоторые пользователи утверждают, что Vanguard теперь вызывает предупреждения, связанные с IOMMU, которые могут временно блокировать затронутое оборудование до обновления системных настроек или прошивки. DMA-читы стали популярны в соревновательных играх, поскольку они обходят многие античит-системы уровня ядра.

Сообщается, что Riot сотрудничала с производителями материнских плат, включая ASUS, MSI, Gigabyte и ASRock, чтобы устранить уязвимости прошивок, связанные с DMA-доступом.