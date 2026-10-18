Riot представила нового дуэлянта Hush в VALORANT - она появится в игре 28 октября

Riot Games анонсировала нового агента для VALORANT. Им стала Hush — дуэлянтка из провинции Гуандун, Китай, которая присоединится к остальным 29 агентам.

Hush станет девятой дуэлянткой и 31-м агентом в игре. Она использует способности к телекинезу, что выделяет её среди других персонажей. Внешне агент запоминается длинными белыми волосами с розовыми и фиолетовыми оттенками, светящимися розовыми глазами и чёрным нарядом, вокруг которого парят геометрические осколки розовой энергии.

Её набор навыков строится на телекинезе и фиолетовых кристаллах. Пассивное умение позволяет дистанционно взаимодействовать с оружием, Spike и переключателями карты, а также подбрасывать врагов. Ещё одна способность создаёт якорь для рывка и зависания в воздухе, другая — ослепляющая вспышка. Отдельный навык притягивает противников и контузит их при столкновении, а ультимейт поднимает всех застигнутых игроков в воздух.

Вместе с Hush в игру добавят индивидуальный рейтинг карт для отслеживания мастерства. Riot также отчиталась о наказаниях для нескольких сотен тысяч учётных записей, нарушавших правила. Пока неизвестно, будет ли Hush доступна на предстоящих отборочных Kickoff.