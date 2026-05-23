Riot разъяснил что античит Vanguard не "убивает" компьютеры, хотя некоторые читеры думают иначе

После того как шутка Riot о том, что устройства для читов «превращаются в дорогие бесполезные предметы», вызвала панику среди игроков, разработчики Valorant поспешили внести ясность: античит Vanguard не наносит физического вреда компьютерам и не «кирпичит» их.

В официальном Twitter компания объяснила, что фото, опубликованное ранее, показывало специализированные устройства для читов, которые теперь не работают в Valorant.

«Через последние обновления Vanguard делает эти устройства бесполезными для VAL, но ни в коем случае не повреждает ваш ПК, его компоненты или программное обеспечение», — подчеркнули в Riot.

Компания также опубликовала FAQ, уточнив, что «устройство для читов перестанет работать с нашими играми, но ваш ПК не станет «кирпичом»». Разработчики добавили, что античит не вмешивается в работу компьютера помимо блокировки запрещённого софта.

Тем не менее, часть игроков продолжает жаловаться на сбои после установки Vanguard. Один пользователь утверждает, что остановка программы вызвала сбой системы и потребовала полной переустановки Windows.