Riot устроила жёсткую зачистку: в Китае заблокировали свыше 110 тысяч аккаунтов в Valorant Mobile

Riot Games начала масштабную волну блокировок в китайской версии VALORANT Mobile, продемонстрировав намерение перенести строгие античит-стандарты с ПК на мобильные устройства. Всего под санкции попали более 110 тысяч аккаунтов, и это лишь первая крупная волна.

Наибольшая группа — 61 370 игроков — была заблокирована за использование читов: аимботов, валхаков и других инструментов нечестного преимущества. Riot ясно дала понять, что любые попытки подрыва честной игры будут пресекаться максимально жёстко.

От наказания не ушли и те, кто сознательно объединялся с нарушителями: 29 651 аккаунт получил бан за механику Party with Cheater. Ещё 17 177 пользователей лишились доступа за смурфинг — создание новых аккаунтов для игры против менее опытных соперников. Дополнительно 3 831 человек заблокирован за использование эмуляторов вроде BlueStacks, дающих преимущество благодаря управлению мышью и клавиатурой.

Расчистка совпала с недавним запуском VALORANT Mobile в Китае и, вероятно, готовит почву для глобального релиза, ожидаемого в конце 2025 — начале 2026 года.