Шутер Valorant вышел на PlayStation 5 и Xbox Series S/X

Четыре года Valorant царствовал исключительно на ПК, но времена меняются. Riot Games наконец-то выпустила свой популярный шутер на консолях. Теперь владельцы PlayStation 5 и Xbox Series S/X могут присоединиться к динамичным сражениям, которые раньше были доступны только пользователям компьютеров. В честь этого знаменательного события Riot подготовила новый синематик, призванный подогреть интерес как старых, так и потенциальных новых игроков.

Однако стоит отметить, что пока консольная версия доступна не везде. В игру могут играть жители США, Канады, стран Европы, а также геймеры из Бразилии и Японии. Впрочем, Riot заверяет, что это лишь начало. По словам представителей компании, они стремятся сделать Valorant доступным для всех желающих, вне зависимости от их местоположения. Следовательно, в ближайшем будущем можно ожидать расширения списка регионов.

Также важно подчеркнуть, что консольная версия Valorant имеет ряд особенностей. Во-первых, она не поддерживает кроссплей с ПК-версией. Это означает, что консольные игроки будут соревноваться только друг с другом. Во-вторых, управление в игре осуществляется исключительно при помощи геймпадов — клавиатура и мышь не поддерживаются.