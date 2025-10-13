Слухи: Riot Games работает над MMO-шутером во вселенной Valorant

В сети появилась информация о новом проекте от Riot Games, который, по слухам, носит рабочее название Project T. По данным инсайдера PlayerIGN, компания проводит внутреннее тестирование игры в жанре MMO-шутер.

Согласно утечкам, в Project T могут быть реализованы различные геймплейные механики. Инсайдеры сообщают о тестировании системы голода и усталости персонажа, а также о наличии способностей, различных видов брони и предметов. Кроме того, упоминается возможность модификации оружия с помощью обвесов и наличие сезонной модели с обновляемым прогрессом игроков.

Предполагается, что новый проект может расширить вселенную тактического шутера Valorant. На данный момент Riot Games не делала официальных заявлений касательно этой информации, поэтому к ней следует относиться с осторожностью.