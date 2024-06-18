Создатели Valorant принимают меры против консольных игроков, использующих клавиатуру и мышь

С момента запуска закрытого бета-тестирования консольных версий Valorant, популярного соревновательного шутера от Riot Games, прошло совсем немного времени, а система античита Vanguard уже приступила к активным действиям против игроков, пытающихся получить преимущество с помощью использования клавиатуры и мыши.
Некоторые пользователи консолей Xbox и PlayStation решили прибегнуть к применению специальных адаптеров, таких как XIM, позволяющих подключить к консоли клавиатуру и мышь и получить более точное управление по сравнению с геймпадом. Однако разработчики игры чётко дали понять, что подобные манипуляции недопустимы и будут пресекаться. В случае обнаружения Vanguard подозрительной активности, указывающей на использование неразрешённых устройств ввода, текущий матч мгновенно прерывается, а нарушитель рискует получить бан аккаунта.
Также стоит отметить, что консольные версии Valorant изначально создаются без поддержки кроссплея с ПК, что делает невозможным прямое противостояние между игроками на разных платформах. При этом Riot Games планирует реализовать кросспрогрессию, позволяющую синхронизировать достижения и разблокированный контент между различными версиями игры.
Точная дата полноценного релиза Valorant на консолях пока не сообщается, но разработчики обещают, что это произойдёт до конца 2024 года. На данном этапе студия сосредоточена на сборе отзывов от участников закрытого бета-тестирования и доработке игры с учётом специфики консольных платформ.