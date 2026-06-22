Summit - новая карта в Valorant, которая нарушает базовые правила тактических шутеров

Последние несколько дней сообщество геймеров внимательно следило за соцсетями Valorant, разбирая пасхалки с героиней Сейдж, чтобы понять, какой будет следующая локация. Сначала появились кадры со световым шоу в китайских горах Тяньмэнь, затем на турнире Valorant Masters в Лондоне показали фотоколлаж, из которого складывалось слово Summit. И теперь наконец-то мы можем увидеть новую карту воочию.

Summit — это смесь тренировочной базы и центра медитации, расположенная высоко в горах Китая. По лору игры это бывший монастырь, в котором Сейдж обучалась до вступления в отряд Valorant. В дизайне карты разработчики совместили традиционную азиатскую архитектуру и привычный для шутера мрачный, грубый брутализм.

По словам геймдизайнера Диего Вароны, при разработке авторы целились в одну ключевую идею: «Что, если карта будет необратимо меняться прямо во время раунда?» На бумаге структура Summit кажется стандартной — 2 точки для установки спайка и 3 основные линии. Но главное отличие заключается в закрывающихся дверях, которые срабатывают от выстрела по переключателям. Механика отличается от той же Lotus: если эти двери закрылись, то уже насовсем. Это полностью меняет ландшафт, перекрывает привычные углы обзора и пути для ретейка.

Вход на точку A

«Эту стену нельзя сломать или поднять обратно. Карта технически меняется до самого конца раунда», — подчеркивает Варона.

Вы можете занять идеальную позицию со снайперкой Operator, но вся тактика рушится, как только стены приходят в движение. Ультимейт Чембера Tour de Force становится бесполезным, а маршруты для атаки просто отрезаются. Диего Варона с улыбкой объясняет, что это осознанная попытка заставить игроков адаптироваться на ходу. Если привычный снайперский угол исчезает до конца раунда, то и дорогая винтовка в руках теряет всякий смысл. Судя по всему, во время внутренних тестов разработчики с особым удовольствием ломали планы любителям играть от защиты.

Из-за этого на Summit гораздо чаще будут происходить динамичные локальные стычки. Сама карта получилась немного меньше недавних Corrode и Abyss — разработчики намеренно добавили тесные пространства. По словам авторов, в последнее время локации в игре стали слишком масштабными. Сами по себе огромные карты — это нормально, но выпускать их одну за другой команде просто не хотелось.

На новой локации сделали осознанную ставку на ближний и средний бой. Дальние дистанции остаются актуальными только до тех пор, пока открыты двери. Как только проходы перекрываются, игра окончательно переходит в контактный режим. От такого дизайна сильнее всего выиграют персонажи, заточенные под постоянный экшен на коротких дистанциях — вроде Омена или Айсо, а сами перестрелки на Summit будут очень быстрыми.

Зеленый корридор

Помимо изменения линий видимости, на Summit появятся скругленные стены в зоне центра медитации. Логика авторов простая: острые углы плохо вяжутся с атмосферой сада для созерцания. Однако для фанатов тактических шутеров это звучит как вызов, ведь геометрия углов в таких играх определяет весь геймплей. В этом плане Summit нарушает привычные шаблоны — примерно так же, как в свое время делала карта Breeze, но в более крупных масштабах. Разработчикам пришлось искать компромисс между требованиями соревновательного дизайна и плавной азиатской архитектурой.

Диего Варона отмечает, что ключевые боевые углы в Valorant священны, поэтому они обязаны оставаться строго под 90 градусов. Если сделать округлыми абсолютно все элементы, игроки не смогут нормально пикать и контролировать позиции. В игре уже были подобные эксперименты — например, большая круглая колонна на точке B на Breeze, к которой сообщество со временем адаптировалось.

На Summit авторы разделили зоны: позиции для перестрелок сохранили классическую структуру, а декоративные углы и стены, где игроки обычно не ведут бой, сделали закругленными. На практике выяснилось, что такой подход оставляет достаточно пространства для маневра без вреда для соревновательного баланса.

Закрывающаяся дверь на точке B

Summit появится в пуле карт Valorant уже в среду, 24 июня, и будет доступна в соревновательном режиме прямо со старта. Первые две недели для локации будут действовать особые условия: при поражении вы потеряете на 50% меньше очков рейтинга (RR), а в случае победы получите полные 100%. Кроме того, разработчики запустят отдельную очередь только для матчей на Summit.

Одновременно с картой выйдет Retake — режим формата «3- на 3», полностью посвященный сценарию после установки спайка. Одна команда здесь защищает точку, а другая пытается ее выбить. Экипировка выдается случайным образом, а стороны постоянно меняются, что держит в напряжении. Финальным штрихом обновления станет новая серия скинов оружия Blackspyre и свежий боевой пропуск.

Что думаете о новой карте? Делитесь впечатлениями в комментариях!