Свежие ролики Valorant посвятили геймплейным особенностям нового персонажа Clove

Компания Riot Games рассказала о следующем персонаже популярного шутера Valorant - шотландском агенте по имени Clove (Гвоздика). Релиз персонажа запланирован на 26 марта.
Сегодня мы увидели как музыкальный ролик, так и трейлер с геймплеем, и набор у Clove, конечно, своеобразный.
Clove может воскресить себя, если умрет и ее ульта будет готова. После воскрешения она должна совершить убийство или нанести урон в течение установленного времени, иначе он умрет.
Еще одна ее способность связана с темой смерти, и она может запускать облака, которые блокируют обзор, в области, близкой к месту смерти, даже будучи мертвой.
У нее также есть дебафф по области действия, который она может накладывать на противников, и самобафф, который используется при поглощении жизненной энергии павшего врага.
Она предназначена для агрессивных игроков и тот факт, что она может сражаться после смерти, определенно подходит для этого.
Если вы еще не знакомы с Valorant, то это шутер с героем от первого лица, доступный в настоящее время исключительно для ПК.