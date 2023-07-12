В Китае состоялся официальный релиз Valorant - без крови и мертвых тел

Компания Riot Games официально выпустила многопользовательский шутер Valorant на территории Китая. В честь этого авторы игры выпустили кинематографический трейлер под названием «Вместе едины».

В китайской версии Valorant впервые появится функция «Fearless Moment» — возможность записать игру, посмотреть реплей и создавать клипы. В русском и других клиентах такой инструмент отсутствует.

Игроки из Китая смогут приобрести эксклюзивное оружие ближнего боя — нож-веер под названием «Пламя». В красной цветовой схеме веер будет доступен только на китайском сервере, а в сине-фиолетовой — всем пользователям вне зависимости от региона. Цена составляет 3280 VP (4,4 тыс. рублей). По окончанию продаж уникальное оружие нельзя будет купить в магазине или ночном рынке.

Первая коллекция скинов, которую смогут приобрести игроки из Китая, — «Прайм». Разработчики также представили кинематографичный трейлер набора.

В декабре 2021 года Valorant вошел в список импортированных игр, которые одобрили власти Китая. Однако в игре будет отсутствовать кровь и мертвые тела персонажей. Издателем шутера на территории страны станет компания Tencent. Она планирует инвестировать в игру 1 млрд юаней (12,5 млрд рублей по текущему курсу ЦБ).