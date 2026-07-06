В школах Филиппин начнут обучать Valorant и Minecraft, пока правительство страны хочет запретить игры

В Филиппинах складывается довольно необычная ситуация вокруг видеоигр. В сети активно обсуждают грядущие изменения в официальной образовательной системе страны: оказалось, что профильное Министерство образования внесло ряд популярных видеоигр в список официальных учебных материалов для средних школ. При этом в высших эшелонах власти параллельно всерьез обсуждают и во все запрет таких развлечений — там убеждены, что игры вредят детям.

Детали инициативы кроются в программе MATATAG — масштабной образовательной реформе Филиппин, рассчитанной до 2028 года. В новом утвержденном учебном плане по предмету «Физическое воспитание и здоровье» для учащихся десятых классов появился уникальный блок. Программа нацелена на формирование у подростков глубокого понимания цифровой грамотности, командной работы, стратегического мышления и, что самое главное, «принципов уважения и справедливости во время соревновательных онлайн-матчей». В списке рекомендуемых дисциплин значатся: Valorant, League of Legends, Hearthstone, Tekken и песочница Minecraft. Официальное внедрение этих «киберспортивных уроков» запланировано в школьную сетку часов в течение учебного года 2027–2028.

Власти стремятся интегрировать видеоигры для воспитания сетевой этики среди подрастающего поколения. Однако эта прогрессивность вступает в резкое противоречие с заявлениями первого лица государства. Параллельно публикации школьного плана в местной прессе, президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший сделал весьма жесткое заявление. Глава государства выразил озабоченность влиянием жестоких онлайн-проектов на психику и анонсировал планы по их полной блокировке.

Считаю, что нам стоит запретить их. И мы их запретим.

Президент добавил, что правительственные комиссии уже приступили к проверке: чиновники должны точно установить, «какие именно игры в реальности десенсибилизируют детей по отношению к насилию», прежде чем вводить официальные массовые баны.

Остается лишь наблюдать, как именно в одной стране в ближайшие пару лет смогут ужиться министерство, нацеленное учить 15-летних подростков командному взаимодействию через стрельбу в соревновательных сессиях Valorant, и другая часть провительства, которая видит проблему в играх.