В Valorant появилась новая винтовка с 2x-зумом - патч 13.06 заметно меняет привычный баланс

В Valorant вышел патч 13.06, который добавил в игру новое оружие, временный режим и полностью переработал систему прогресса агентов. Одним из главных нововведений стала винтовка Warden стоимостью 2900 кредитов.

По характеристикам Warden сопоставима с Vandal и Phantom, однако отличается от них встроенным 2x-зумом. Новое оружие должно занять отдельную нишу среди штурмовых винтовок, поскольку позволяет точнее работать на дистанции без использования дополнительной оптики.

Ещё одним заметным изменением стал временный режим «Вызов // Сбой» (Gauntlet: Glitched) в формате 2v2. Кроме того, Riot Games заменила старые контракты агентов новой системой мастерства. Теперь прогресс зависит от времени, проведённого в матчах за конкретного персонажа, а за развитие можно получать сезонные портреты, постоянные награды и уникальные ID с настраиваемой статистикой.

Патч также добавил возможность проводить разминку во время поиска матча. Игроки могут отправиться на стрельбище, не прерывая очередь, и потренироваться до начала следующей игры.

Одновременно в Valorant вернулся «Ночной рынок». До 6 октября игрокам будут доступны случайно выбранные скины со скидками до 49%.

Таким образом, обновление 13.06 затронуло сразу несколько ключевых систем Valorant: от основного оружия и форматов матчей до прогресса агентов и повседневного взаимодействия с игрой.