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Valorant 02.06.2020
Мультиплеер, Шутер, Тактика, Условно-бесплатная, От первого лица
5.1 263 оценки

В Valorant появилось новое оружие - снайперская винтовка Outlaw

Simple Jack
Новости

Riot Games добавила в Valorant новое оружие. В патче 8.0 появилась снайперская винтовка Outlaw.

Оружие предназначено для средней дистанции. Outlaw может совершить два выстрела, а перезарядка составляет 3,8 секунды. Стоимость винтовки — 2400 кредитов, она служит переходным звеном между Marshal и Operator.

В обновлении вернулась переработанная карта Icebox — список активных локаций покинула Haven. Также изменениям подверглась Lotus и агенты Deadlock и Killjoy.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
alexhistory

Вот это да, прям эксклюзив)

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ЕвМи

Меня терзают смутные сомнения...

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