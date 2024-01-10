В Valorant появилось новое оружие - снайперская винтовка Outlaw

Riot Games добавила в Valorant новое оружие. В патче 8.0 появилась снайперская винтовка Outlaw.
Оружие предназначено для средней дистанции. Outlaw может совершить два выстрела, а перезарядка составляет 3,8 секунды. Стоимость винтовки — 2400 кредитов, она служит переходным звеном между Marshal и Operator.
В обновлении вернулась переработанная карта Icebox — список активных локаций покинула Haven. Также изменениям подверглась Lotus и агенты Deadlock и Killjoy.
Вот это да, прям эксклюзив)
Меня терзают смутные сомнения...