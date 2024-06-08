Valorant готовится к релизу на консолях, бета-тестирование начнётся в июне

Компания Riot Games официально объявила, что их популярный соревновательный шутер доберётся до PlayStation 5 и Xbox Series X|S уже в текущем году. Более того, избранные игроки смогут опробовать бета-версию на PS5 в самое ближайшее время — старт намечен на 14 июня.
Одним из главных вопросов, волновавших сообщество, была возможность кроссплатформенной игры между ПК и консолями. К сожалению, разработчики подтвердили, что такой опции не будет. Это решение, вероятно, продиктовано стремлением сохранить баланс и честную конкуренцию, учитывая потенциальные различия в управлении на разных платформах.
Впрочем, Riot Games обещает, что владельцы всех версий Valorant смогут рассчитывать на одинаковый контент и обновления. Более того, прогресс и учётные записи будут синхронизироваться между платформами, позволяя переносить всех разблокированных агентов и полученные скины из ПК-версии в консольную и обратно. Это, безусловно, порадует тех, кто уже вложил время и средства в игру на ПК и не хочет начинать всё заново на приставках.
На данный момент команда Valorant активно готовится к запуску беты на PS5. Желающим принять участие необходимо оставить заявку на официальном сайте игры.