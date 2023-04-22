Valorant отдает дань уважения классическим видеоиграм с помощью скина и трейлера ©

Riot Games выпустила новый трейлер, демонстрирующий грядущий скин Radiant Entertainment для Valorant, и он, безусловно, особенный.

Трейлер, начиная с миниатюры, представляет собой последовательность отсылок и пасхалок, связанных с классическими видеоиграми, от перчатки Power Glove и контроллером Dreamcast, до отсылок к коду Konami, Dance Dance Revolution, Street Fighter, Halo, Golden Eye и многому другому.

Конечно же, в ней также присутствует фирменный стиль анимации Riot. На этот раз в ней показан новичок Гекко, которому старина Бримстоун дает скучное задание, но при этом находит старую консоль агента. И тогда все становится гораздо веселее. Похоже, Бримстоун - настоящий любитель ретро-игр.

Трейлер вы можете посмотреть ниже, а скин появится 25 апреля.