Valorant открывает 2026 год с патчем и зрелищным анимационным роликом

Riot Games открывает 2026 год масштабным патчем 12.00 для Valorant, одним из самых значимых обновлений за последнее время. Патч приносит долгожданные функции: систему повторов для матчей, переработанный Breeze, новые механики агентов и даже новый пистолет — Бандит, способный менять ход эко- и форс-раундов.

Теперь игроки могут записывать и пересматривать матчи Custom Swiftplay и Standard, улучшена скрытая система MMR, а в Европе введена обязательная двухфакторная аутентификация для игроков уровня Ascendant и выше. Обновления агентов делают способности более точными и динамичными: Breach усиливается как инициатор, Storm Surge и Reckoning замедляют и ограничивают зрение, а Vyse улучшает контроль карты.

Карта Breeze получила плотную переработку: сокращены чрезмерные углы и улучшена навигация, чтобы игроки быстрее адаптировались. Введён новый режим All Random, One Site, где каждый раунд игроки получают случайных агентов и ограниченный участок карты, что добавляет хаоса и веселья.

Патч обновляет клиент, социальные панели и поведенческие системы, делая интерфейс и взаимодействие более наглядными.

Патч 12.00 задаёт тон всему году: возвращение Бриза, система повторов и Бандит обещают новую эру для VALORANT, где гибкость, справедливость и инновации идут в ногу с амбициями игры. Premier Stage V26A1 стартует 14 января 2026 года, подтверждая, что Riot готова поднять планку соревновательного шутера на новый уровень.