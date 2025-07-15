Valorant перейдёт на Unreal Engine 5 уже 29 июля - новый уровень графики и производительности

Обновление, которое должно было выйти 14 июля, перенесли на две недели – все изменения теперь появятся только в патче 11.02, релиз которого намечен на 29 июля. Причина заключается в подготовке к переходу на движок Unreal Engine 5.

Чтобы подготовиться к переходу на UE5, мы пропустим патч 11.01 и внесем запланированные в нем изменения в патче 11.02, который будет ждать вас 29 июля. Мы решили, что вы должны быть в курсе!

Valorant до сих пор работал на Unreal Engine 4, но в ближайшее время игра получит технический апгрейд, который откроет доступ к более современной графике, улучшенной производительности и системам визуализации.

Обновление 11.02 выйдет уже после завершения региональных лиг, оставив игрокам достаточно времени, чтобы подготовиться к Valorant Champions 2025 в Париже, который пройдёт в конце 2025 года.