Valorant перешёл на Unreal Engine 5.3 и уже обеспечивает лучшую производительность, чем UE4

Cоревновательный шутер от первого лица - Valorant, разработанный Riot Games, недавно был обновлен до Unreal Engine 5.3, и на этот раз движок обеспечивает лучшую производительность, чем его предшественник.
В новом сравнительном видео, опубликованном MxBenchmarkPC, игра запускается на Unreal Engine 4 и Unreal Engine 5.3 на системе с видеокартой RTX 4070, что демонстрирует более высокую частоту кадров в версии игры для UE5.3. Визуальная составляющая, напротив, практически идентична, с небольшими улучшениями, что и ожидалось, учитывая заявления разработчиков до выхода патча и соревновательный характер игры.
Новая версия игры также демонстрирует повышенную нагрузку на процессор, оперативную и видеопамять, что может повлиять на некоторые слабые компьютеры, хотя сообщений о серьёзных проблемах с производительностью на таких системах пока не поступало.
Почти невероятно видеть, как игра на Unreal Engine 5 работает так плавно, без известных проблем с подтормаживанием. Компания Epic хорошо осведомлена об этих проблемах, и инженер-программист Ари Арнбьёрнссон недавно провёл презентацию под названием «Великая охота за попутчиками» на фестивале Unreal Fest 2025, в которой рассказал о причинах распространённых проблем с подтормаживанием и дал разработчикам несколько советов по их минимизации.
Переход на новый движок без радикальных изменений графики выглядит разумным решением — разработчики сосредоточились на оптимизации, что особенно важно для соревновательного шутера, где важна стабильная работа.
Обновление 11.02 для Valorant уже доступно для загрузки. Помимо «небольшого улучшения производительности», как отмечают разработчики, игра теперь занимает значительно меньше места на диске (размер файлов сократился более чем вдвое). Также в обновлении исправлено множество ошибок
Одна из последних игр на Unreal Engine 5 — WUCHANG: Fallen Feathers. Хотя это далеко не самая худшая на сегодняшний день игра для UE5, технический уровень, созданный Leenzee Games, всё же оставляет желать лучшего: даже такой мощной видеокарте, как RTX 4080, требовалась генерация кадров для достижения 60FPS в разрешении 4K.
Хз, для меня в данный момент созданная игра на пятом анриле = игнор.
UE5 по производительности лучше UE4, если идёт прямой перенос с 4 на 5 без добавления всяких новомодных технологий из UE5.
В чем смысл, 1060 на борту?
Та же графика но +10 градусов на процесор и +2к потреблению памяти... Урина5 во всей красе и величии!
Они системки понизили, для игры теперь прдходит убитый райзен 3 и ущербная 1050
графика лучше не стало. пхахахахха вы тока посмотрите на эти текстурки это ж пздц
Смена версии движка.
Текстуры нужно перерисовывать или переобжимать из исходников.
Тут же написано:
1. "Valorant перешёл на Unreal Engine 5.3"
2. "и уже обеспечивает лучшую производительность"
Всё. Точка.
В движке Unreal Engine 5.3 была проделана большая работа над оптимизацией.
Этот пост касается больше самого движка Unreal Engine 5.3 чем игры.
при чем тут тектуры? они у движка в тех же форматах и теми же типами компресии.
а у тебя какой движок? дизельный?
Америку открыли. С чего это производительности не расти учитывая что в новой поколении движка нативная поддержка нового железа. Это как говорить что карты которые были рассчитаны на DX12 прежде всего и работают на нем лучше чем с DX11.
p.s. надеюсь появится новость касательно speedtest. Нда слов нет. На iPerf придется переходить и вспоминать консольные команды.
ничего не поменялось, улучшения можно назвать погрешностью
Стабильность выше, да и погрешность, это когда +-=, а не плюс.
Поменялось - проц на 10 градусов больше греется и потребление на 30 ват выше.
держи минус
зашел сення, поиграл, занят 1 место, и удалил, такое же уг, зря туда вкинул 20к на скины в свое время) Лучше бы раст на этот движок переделали
Лоу поли с детализацией в 5 раз ниже чем Ведьмак 2, 2011 года. И оно не тормозит. Вот это да!
Свидетели плохой оптимизации UE5 соснули только что.
Да, валорант это та игра, которая показательна....
То, что у тебя Вучанг в 0 фпс работает, Киллинг Флоор 3 в 0 фпс, это просто пыль.
Валорант наше все.
Эммм, но в видео обратное, процессор сильно сильнее грузиться, некоторые ядра загружаются свыше 80% и в целом нагрузка ЦП возросла, на 4 УЕ в среднем 7% на 5.3 УЕ до 14% то есть нагрузка на проц возросла на 100% Разницы в фпс нет как и в графики, то есть пока переход выглядит непонятно зачем, если начнут люмены подключать и прочее то фпс будет сильно меньше. По факту сейчас когда разницы в графике нет мы имеем тот же ФПС и 100% увеличение нагрузки на проц, ну такое, еще и видимо очень долго переносили раз версия 5.3 когда уже 5.6 доступна.
Так если нагрузка выросла это наоборот хорошо для многоядерности. Если в процессоре 6 ядер и 12 потоков и при этом индикатор загрузки проца показывает 70% это не говорит о том, что все 6 ядер загружены равномерно. Движок игры может юзать 4 ядра и 2 оставшихся ядра сидят на подсосе. FPS от этого врядли вырастет заметно, но он будет не так сильно падать при динамичных замесах, когда надо обрабатывать много операций сразу. CS 2 например до сих пор нормально в многопоток не может. Без параметра запуска -threads N (где N это число потоков процессора) игра видит только физические ядра и то как-то коряво. У меня Ryzen 5 5600X и на нем игра выдаёт Engine Thread pool: 5 threads, хотя в действительности в процессоре 12 потоков. Поэтому в плане оптимизации под многопоток Riot реально постарались.
Перечитай еще раз что я написал, зачем ты мне объясняешь про загрузку процессора. Хорошо это было бы если это пошло на пользу игры и увеличение нагрузки на процессор привело и к росту количества кадров. Тут же при той же картинке и фпс +\- таком же, процессор сильнее грузится, притом порой весьма сильнее, то есть потоки так же грузятся но нагрузка на каждый поток возросла, проще говоря игра просто сильнее напрягает процессор для получений той же кадровой частоты, более того все выглядит так что если устроить тест именно процессору то на уе 5 игра раньше упереться в 1 поток чем на 4 что в этом хорошего ?
золотистые +10 фепес,определенно достойное обновление которое обязан качать каждый