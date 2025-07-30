Valorant перешёл на Unreal Engine 5.3 и уже обеспечивает лучшую производительность, чем UE4

Cоревновательный шутер от первого лица - Valorant, разработанный Riot Games, недавно был обновлен до Unreal Engine 5.3, и на этот раз движок обеспечивает лучшую производительность, чем его предшественник.

В новом сравнительном видео, опубликованном MxBenchmarkPC, игра запускается на Unreal Engine 4 и Unreal Engine 5.3 на системе с видеокартой RTX 4070, что демонстрирует более высокую частоту кадров в версии игры для UE5.3. Визуальная составляющая, напротив, практически идентична, с небольшими улучшениями, что и ожидалось, учитывая заявления разработчиков до выхода патча и соревновательный характер игры.

Новая версия игры также демонстрирует повышенную нагрузку на процессор, оперативную и видеопамять, что может повлиять на некоторые слабые компьютеры, хотя сообщений о серьёзных проблемах с производительностью на таких системах пока не поступало.

Почти невероятно видеть, как игра на Unreal Engine 5 работает так плавно, без известных проблем с подтормаживанием. Компания Epic хорошо осведомлена об этих проблемах, и инженер-программист Ари Арнбьёрнссон недавно провёл презентацию под названием «Великая охота за попутчиками» на фестивале Unreal Fest 2025, в которой рассказал о причинах распространённых проблем с подтормаживанием и дал разработчикам несколько советов по их минимизации.

Переход на новый движок без радикальных изменений графики выглядит разумным решением — разработчики сосредоточились на оптимизации, что особенно важно для соревновательного шутера, где важна стабильная работа.

Обновление 11.02 для Valorant уже доступно для загрузки. Помимо «небольшого улучшения производительности», как отмечают разработчики, игра теперь занимает значительно меньше места на диске (размер файлов сократился более чем вдвое). Также в обновлении исправлено множество ошибок

Одна из последних игр на Unreal Engine 5 — WUCHANG: Fallen Feathers. Хотя это далеко не самая худшая на сегодняшний день игра для UE5, технический уровень, созданный Leenzee Games, всё же оставляет желать лучшего: даже такой мощной видеокарте, как RTX 4080, требовалась генерация кадров для достижения 60FPS в разрешении 4K.