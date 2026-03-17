Valorant получит Микса - первого агента поддержки, который лечит союзников прямо в бою

Riot Games анонсировала нового агента Valorant — Микса (Miks), хорвата, чья механика полностью построена вокруг звука и музыки. Показ персонажа состоялся на гранд-финале VALORANT Masters Santiago 15 марта. Микс сразу выделяется: это не очередной контроллер с дымовыми завесами, а первый персонаж поддержки, способный лечить союзников прямо в бою.

Микс стал тридцатым агентом в ростере. Его устройство M-Pulse переключается между двумя режимами: оглушение врагов или исцеление союзников звуковыми волнами. Способность Harmonize даёт боевой стимулятор себе и выбранному напарнику, который обновляется с каждым убийством. Ультимейт Bassquake выпускает мощную ударную волну вперёд, отбрасывая, оглушая и замедляя врагов одновременно. Дымовые завесы остались — способность Waveform позволяет расставлять их по всей карте через таргетер.

«Кит Микса создан для социально мотивированного игрока — того, кто получает удовольствие от поддержки союзников. Он позволяет оказывать значимое влияние на бой за пределами чистого механического скилла», — отметил Кевин Майер, геймдизайнер Valorant.

Внешне персонаж пропитан музыкой: волновые узоры на костюме, фестивальные браслеты на запястьях и визуальные эффекты способностей создают атмосферу ритма. Трейлер сопровождается ремиксом Clarity (Valorant x BUNT. Remix) — переработанной версией культового трека Zedd.

Микс станет доступен 18 марта вместе с Season 2026 Act 2, новым режимом Knockout и коллекцией Blackthorn. Игрокам предстоит оценить не только уникальные возможности поддержки, но и влияние музыки на геймплей, что открывает новые стратегии для командных боёв.