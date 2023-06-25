Вышла новая анимационная короткометражка по Valorant про нового героя ©

Во время финала турнира Valorant Masters в Токио компания Riot Games представила кинематографический трейлер седьмого эпизода Valorant.

Трейлер посвящен предыстории Дэдлока, нового агента из Швеции, который будет представлен после запуска первого акта седьмого эпизода.

Как обычно, кинематографический ролик сделан мастерски, и мы, безусловно, получаем представление о том, что Дэдлок круче всех. Вы можете посмотреть его ниже. Если вы хотите увидеть ее геймплей, вы также можете посмотреть трейлер, выпущенный ранее сегодня.

Если вы не знакомы с игрой Valorant, то это шутер с героем от первого лица, который в настоящее время доступен исключительно для ПК.