Valorborn 15.04.2026
Ролевая, Выживание, Инди, Строительство, Фэнтези, Открытый мир, Песочница, Средневековье
5.4 7 оценок

Показан релизный трейлер Valorborn перед стартом раннего доступа

IKarasik IKarasik

Разработчики Valorborn опубликовали официальный трейлер, приуроченный к запуску игры в раннем доступе. В ролике показали геймплей, ключевые механики и атмосферу мрачного фэнтезийного мира.

Видео демонстрирует систему выживания, исследование открытых локаций и возможность формировать собственный отряд персонажей с разными ролями. Особый акцент сделан на свободе выбора — игрокам предлагают самим решать, как развиваться и взаимодействовать с миром.

Трейлер также даёт представление о боевой системе, кастомизации и общем стиле проекта, который сочетает элементы RPG и песочницы.

Выход Valorborn в раннем доступе в Steam запланирован на 15 апреля. Авторы обещают постепенно расширять контент и дорабатывать проект на основе отзывов игроков.

Комментарии:  4
Иваныч из Тулы

"Погрузись в живой песочничный RPG-мир"

Как это плохо звучит...

2
Alex40001

кенши на минимплках

Nodas
Показан релизный трейлер
перед стартом раннего доступа

Две несовместимые вещи