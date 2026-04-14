Показан релизный трейлер Valorborn перед стартом раннего доступа

Разработчики Valorborn опубликовали официальный трейлер, приуроченный к запуску игры в раннем доступе. В ролике показали геймплей, ключевые механики и атмосферу мрачного фэнтезийного мира.

Видео демонстрирует систему выживания, исследование открытых локаций и возможность формировать собственный отряд персонажей с разными ролями. Особый акцент сделан на свободе выбора — игрокам предлагают самим решать, как развиваться и взаимодействовать с миром.

Трейлер также даёт представление о боевой системе, кастомизации и общем стиле проекта, который сочетает элементы RPG и песочницы.

Выход Valorborn в раннем доступе в Steam запланирован на 15 апреля. Авторы обещают постепенно расширять контент и дорабатывать проект на основе отзывов игроков.