Средневековая песочница оживает: Valorborn стартовала в раннем доступе

Тактическая RPG с элементами выживания Valorborn официально вышла в раннем доступе 15 апреля. Проект от студии Laps Games уже доступен на ПК и предлагает игрокам открытый мир, где история формируется через их собственные решения.

Главная особенность Valorborn — «живой» мир. Фракции и NPC действуют независимо, создавая динамичную экосистему, в которой любое действие может привести к неожиданным последствиям. Игрок волен выбрать свой путь: стать наёмником, вором или охотником, путешествовать в одиночку или собрать отряд.

На старте доступны ключевые механики: выживание, строительство лагерей, крафт, стелс и сражения. Особое внимание уделено исследованию — практически все локации, от зданий до пещер, открыты для изучения без ограничений.

Разработчики планируют активно развивать Valorborn как минимум в течение года, выпуская крупные обновления и расширяя контент с учётом отзывов сообщества. При этом авторы предупреждают: текущая версия ещё далека от финальной, но уже закладывает основу для масштабной RPG.