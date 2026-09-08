Valorborn готовит крупное обновление интерфейса и переработку системы перков перед выходом версии 1.0

Разработчики Valorborn рассказали о последних результатах работы над амбициозной RPG с открытым миром и сообщили, что переработка пользовательского интерфейса уже вышла на финальную стадию. Обновлённый интерфейс должен сделать взаимодействие с игрой удобнее, а также устранить ряд существующих ошибок.

Следующим важным изменением станет переработка системы перков. Разработчики пока не раскрывают подробности будущих изменений, однако отмечают, что отзывы игроков помогают команде определять наиболее важные направления дальнейшей работы.

Авторы Valorborn отдельно поблагодарили участников опроса, благодаря которым удалось собрать новые идеи и выявить проблемы, требующие внимания. Команда рассчитывает постепенно развивать игру вместе с сообществом и таким образом подготовить её к полноценному релизу версии 1.0.

Пока же разработчики предложили игрокам принять участие в ещё одном голосовании. На этот раз сообществу предстоит выбрать основной дизайн щита для фракции AURIS. На выбор представлены три варианта — A, B и C. Каким именно образом результаты голосования повлияют на финальный дизайн, команда пока не уточняет.

Больше информации о текущем состоянии Valorborn и дальнейших планах разработчики обещают показать в следующем DevDiary.